Efeler Yolu Ultra Trail Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Yolu Ultra Trail Heyecanı

Efeler Yolu Ultra Trail Heyecanı
16.05.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 264 sporcu, Efeler Yolu Ultra Trail'de zorlu parkurlarda yarışıyor. 30K ve 50K parkurlarını tamamladılar.

İzmir'in doğal güzellikleri ile tarihi mirasını aynı rotada buluşturan Efeler Yolu Ultra Trail'de heyecan dolu mücadele başladı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyonda 8 ülkeden 264 sporcu, Birgi'den başlayan zorlu parkurlarda mücadele ediyor. Türkiye'nin dikkat çeken yürüyüş rotalarından biri olan Efeler Yolu'nda gerçekleşen ultra trailin ilk gününde gerçekleştirilen 50K ve 30K yarışları tamamlandı. Sporcular sabahın erken saatlerinde Birgi'den start alarak dağ yolları, tarihi patikalar ve doğal parkurlarda mücadele etti.

50K ve 30K etaplarının startını İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan ve Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan verdi. İzmir Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Efeler Yolu Ultra Trail'de Türkiye'nin yanı sıra; Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere'den 264 sporcu yer alıyor. Efeler Yolu Ultra Trail'in 50K'lık parkurunda erkeklerde Güngör Özege 6: 28: 56.15'lık derecesiyle, kadınlarda Beyza Güzel 7: 15: 41.47'lik derecesiyle birinci oldu. 30K'lık parkurda ise erkeklerde Fatih Topçu 3: 36: 51.80'lik derecesiyle, kadınlarda Itır Atadiyen 4: 22: 46.12'lik derecesiyle zirvede yer aldı.

YARIN 15K VE 5K PARKURLARI KOŞULACAK

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'deki Efeler Yolu Ultra Trail'de yarın 15K ve 5K yarışları gerçekleştirilecek. 15K saat 09.00'da, 5K ise saat 10.00'da start alacak. Yarışların ödül töreni ise aynı gün saat 12.00'de Birgi'de düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler Yolu Ultra Trail Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:44:43. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler Yolu Ultra Trail Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.