Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Başladı

16.05.2026 13:34
İzmir'de düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları, 8 ülkeden 264 sporcuyla başladı.

İzmir Valiliği koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları, 50 ve 30 kilometrelik etaplarla başladı.

Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla Birgi Mahallesi'nde düzenlenen yarışlar öncesi konuşan İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, "Sayın Valimizin üzerinde durduğu ve önem verdiği tarihi kültürel ve aynı zamanda çok önemli olan Efeler Yolu Projesi'nin bu bölgenin de tanıtımında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Efeler Yolu Projesi Yürütücüsü Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya da İzmir Valiliği koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe 8 ülkeden 264 sporcunun katıldığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda katılımın artacağını düşünüyoruz. Efeler Yolu Ultra'nın Birgi Mahallesi başta olmak üzere bütün bu coğrafyada ovalarımızın, dağlarımızın tanıtımı için önemli bir unsur haline geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 50 ve 30 kilometrelik parkurların startının verildi.

Organizasyon, yarın 15 ve 5 kilometrelik etapların ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Ege Bölgesi'nin doğası ve kültürel değerlerini barındıran 500 kilometrelik yürüyüş rotası, İzmir'in Bornova ilçesinde başlayıp Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçtikten sonra Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde tamamlanıyor.

Efelerin, Kurtuluş Savaşı döneminde düşman için hazırlandığı ve karargah olarak kullandığı alanları ve patikaları da kapsayan yürüyüş yolu, adını bu özelliğinden alıyor.

Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleri barındıran rota, milli duygular içinde doğa yolculuğu sunuyor.

Kaynak: AA

