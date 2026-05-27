Efes, Türk Telekom'u Geçti

27.05.2026 20:16
Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 86-75 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes: Larkin 13, Weiler-Babb 2, PJ Dozier 16, Poirier 15, Ercan Osmani 12, Beaubois 7, Şehmus Hazer 10, Loyd 5, Erkan Yılmaz, Jones 6, Smits

Türk Telekom: Devoe 8, Alexander 12, Usher 14, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 6, Berkan Durmaz 11, Ata Kahraman 2, Smith 6, Simonovic 2

1. Periyot: 20-21

Devre: 45-36

3. Periyot: 68-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
