Efesli David Mutaf, EuroLeague'de zorlu fikstürde sürelerini değerlendirmek istiyor - Son Dakika
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Efesli David Mutaf, EuroLeague'de zorlu fikstürde sürelerini değerlendirmek istiyor

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Efesli David Mutaf, EuroLeague\'de zorlu fikstürde sürelerini değerlendirmek istiyor
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Anadolu Efes'in milli basketbolcusu David Mutaf, yeni sezon öncesi geçen sezonun kendisi için kolay geçmediğini, bu sezon kendisine verilen süreyi iyi değerlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Mutaf, EuroLeague'de zorlu fikstürde mental ve fiziksel sağlığın önemli olduğunu vurguladı.

ANADOLU Efes'in 24 yaşındaki basketbolcusu David Mutaf, "Kendim için geçen sezon kolay değildi. İnişli-çıkışlı bir sezon geçirdik. Ben de elimden geleni yapacağım. Açıkçası aldığım süreyi geçen sezonki gibi iyi değerlendirmek istiyorum. Umarım güzel bir sezon geçer" dedi.

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu David Mutaf, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Güzel bir sezon geçirmelerini dileyen David Mutaf, "Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Heyecanlıyız, yeni gelen isimler var. Alışma süreci olacak tabii ki. Kalan sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım bizim için güzel bir sezon geçecek" ifadelerini kullandı.

'FİKSTÜRÜMÜZ KOLAY DEĞİL'

Barcelona maçıyla başlayacakları EuroLeague'de zor bir fikstürleri olduğuna değinen David Mutaf, "Kolay değil. Özellikle fikstürümüz kolay değil. Kafa, mental ve vücut olarak sağlıklı kalmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman bence başarı gelecek. Sadece biraz hazırlıklı olmamız lazım" sözlerini sarf etti.

'ALDIĞIM SÜREYİ GEÇEN SEZONKİ GİBİ İYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM'

Bu sezon alacağı süreleri iyi değerlendirmek istediğine vurgu yapan 24 yaşındaki basketbolcu, "Kendim için geçen sezon kolay değildi. İnişli-çıkışlı bir sezon geçirdik. Ben de elimden geleni yapacağım. Açıkçası aldığım süreyi geçen sezonki gibi iyi değerlendirmek istiyorum. Umarım güzel bir sezon geçer" dedi.

'BİZDEN NE BEKLEDİĞİNİN FARKINDAYIZ'

Başantrenör Pablo Laso'nun kendilerinden ne istediğini iyi bildiklerini aktaran David Mutaf, "Tabii onun sistemi belli. Geçen sezondan devam etmemiz avantaj bizim için. Özellikle burada kalan isimler için. Bizden ne beklediğinin farkındayız. Yeni gelen isimlere de bunu yansıtmaya çalışacağız. Yansıttığımızda da zaten maç kazanmaya ve kazandıkça alışma süreci devam edecek" sözlerini dile getirdi.

'İSTANBUL'DA GÜN İÇERİSİNDE ÇOK DIŞARI ÇIKMAYI SEVMİYORUM'

İstanbul'da günlerinin nasıl geçtiği ve neler yaptığından bahseden David, "İstanbulluyum ama İstanbul'da gün içerisinde dışarı çıkmayı çok sevmiyorum açıkçası. Sabah idmana gidiyorum ve salona yakın bir yerde oturuyorum. Minimum trafiğe girmek istiyorum. Ama bazen arkadaşlarımla akşam yemeğine gitmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZİM YANIMIZDA OLMAYA DEVAM ETSİNLER'

Son olarak Anadolu Efes taraftarlarına mesaj gönderen 24 yaşındaki basketbolcu, "Bizi desteklemeye devam etsinler. Onları belki geçen sezon istediğimiz kadar mutlu edemedik. Ama bu sezon elimizden geleni yapacağız. Onların tekrar hak ettikleri yere, bizim hak ettiğimiz yere geri dönmek için bizim yanımızda olmaya devam etsinler" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA
Anadolu EfesSporSon Dakika

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