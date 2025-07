Efkan Bekiroğlu'ndan Ankaragücü'ne Veda

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu, sarı-lacivertli taraftarlara veda mesajı yayınladı.

Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Efkan Bekiroğlu, MKE Ankaragücü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından yayınladığı veda mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Ankaragücü taraftarı, Ankaragücü formasını giymek benim için büyük bir sorumluluktu. Bu formayla geçirdiğim süre boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sahada mücadele ederken, tribündeki desteğinizi arkamda hissetmek her zaman kıymetliydi. Geçen sezonun devre arasında, kendi isteğim dışında bu camiadan ayrılmak zorunda kaldım. Ancak futbolda her şey sadece sahada gösterdiğiniz performansa bağlı olmuyor. Bazen alınan kararlar, ne yaptığınızdan çok neye denk geldiğinizle ilgili olabiliyor. Geldiğim noktada, alınan kararlarda kendi isteğim ya da çabamdan çok, başka tercihler etkili oldu. Bu ayrılığın zamanlamasının bana değil, başkalarının planlarına bağlı olduğunu da üzülerek söylemek isterim. Ne yazık ki, o dönemde alınan bazı kararlar yalnızca bireysel değil, kulübün geneli açısından da olumsuz sonuçlar doğurdu. Bu süreçten geriye, güzel anılar ve edindiğim tecrübeler kalıyor. Elimden geleni verdiğime, her şeyin hayırlısı olduğuna gönülden inanıyorum. Futbolun doğasında ayrılıklar var; önemli olan, geriye kırgınlık değil, saygı bırakabilmek."