Efkan Bekiroğlu\'nun 90+2\'deki penaltısı Göztepe\'ye Rizespor\'la 2-2 beraberlik getirdi

Efkan Bekiroğlu'nun 90+2'deki penaltısı Göztepe'ye Rizespor'la 2-2 beraberlik getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. 70'te Olawoyin'in golüyle eşitlenen maçta 80'de Doicaru Rizespor'u öne geçirdi; Göztepe 90+2'de Efkan Bekiroğlu'nun penaltısıyla 1 puanı aldı.
(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi, 80'inci dakikada 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada 90+2'nci dakikada Efkan Bekiroğlu'nun penaltı golüyle 1 puanı aldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Göztepe'nin 1-0 önde olduğu karşılaşmada Çaykur Rizespor, 70'inci dakikada Olawoyin'in golüyle eşitliği sağladı. Can Bozdoğan'ın pasında topla buluşan Olawoyin, altıpas önünden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
Konuk ekip, 80'inci dakikada öne geçti. Mithat Pala'nın sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Doicaru ağlara gönderdi: 1-2.
Göztepe, 90+2'nci dakikada penaltı kazandı. Bekir Turaç Böke'nin ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Efkan Bekiroğlu, topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
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