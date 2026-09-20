Efkan Bekiroğlu'nun 90+2'deki penaltısı Göztepe'ye Rizespor'la 2-2 beraberlik getirdi - Son Dakika
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Efkan Bekiroğlu'nun 90+2'deki penaltısı Göztepe'ye Rizespor'la 2-2 beraberlik getirdi

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Efkan Bekiroğlu\'nun 90+2\'deki penaltısı Göztepe\'ye Rizespor\'la 2-2 beraberlik getirdi
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Trendyol Süper Lig 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. 70'te Olawoyin'in golüyle eşitlenen maçta 80'de Doicaru Rizespor'u öne geçirdi; Göztepe 90+2'de Efkan Bekiroğlu'nun penaltısıyla 1 puanı aldı.

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi, 80'inci dakikada 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada 90+2'nci dakikada Efkan Bekiroğlu'nun penaltı golüyle 1 puanı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Göztepe'nin 1-0 önde olduğu karşılaşmada Çaykur Rizespor, 70'inci dakikada Olawoyin'in golüyle eşitliği sağladı. Can Bozdoğan'ın pasında topla buluşan Olawoyin, altıpas önünden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekip, 80'inci dakikada öne geçti. Mithat Pala'nın sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Doicaru ağlara gönderdi: 1-2.

Göztepe, 90+2'nci dakikada penaltı kazandı. Bekir Turaç Böke'nin ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Efkan Bekiroğlu, topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: ANKA
Trendyol Süper LigRizesporFutbolSporSon Dakika

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