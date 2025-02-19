Efsane Basketbolcu Yılmaz Vardaroğlu 87 Yaşında Hayatını Kaybetti

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BASKETBOL Süper Ligi'nin ilk şampiyonu Altınordu'nun efsane kadrosunda yer alan oyunculardan Yılmaz Vardaroğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti. Vardaroğlu'nun cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Alsancak Hocazade Camisi'nden kaldırılacağı açıklandı. Altınordu, Yılmaz Vardaroğlu'nun forma giydiği takımıyla 1966-67 sezonunda o dönem Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi adı ile kurulan Süper Lig'in ilk şampiyonu olmuştu. Kırmızı-lacivertli kulüp, efsane basketbolcunun vefatının ardından, "Altınordumuzun efsane basketbolcuları arasında yer alan Yılmaz Vardaroğlu'nun hayatını kaybettiğini öğrenerek üzülmüş bulunmaktayız. Vardaroğlu'nun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.