Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi 2. Ayak Yarışı Sonuçları - Son Dakika
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Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi 2. Ayak Yarışı Sonuçları

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi 2. Ayak Yarışı Sonuçları

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi'nin ikinci ayak yarışı Çeşme'de tamamlandı. Toplam 6 ayaktan oluşan yarışta 29 tekne mücadele etti. Yarış sonuçlarına göre, Arkas Blue Moon IRC A1 sınıfında, Joy Lemon IRC A2 sınıfında, Zamazingo IRC A3 sınıfında, Nemo Balspor IRC B1 sınıfında, Çaki IRC B2 sınıfında ve Wawe destek sınıfında birinci oldu.

19.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)- Çeşme Marina Kış Trofesi 2. ayak yarışı, Çeşme'de gerçekleştirildi.

Toplam 6 ayaktan oluşan yarışın ikincisinde 29 tekne mücadele etti.

IRC A1'de Arkas Blue Moon, A2'de Joy Lemon, A3'te Zamazingo, B1'de Nemo Balspor, B2'de Çaki ve destek sınıfında da Wawe ilk sırayı aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi 2. Ayak Yarışı Sonuçları - Son Dakika
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