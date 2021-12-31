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Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi - Son Dakika

Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi

31.12.2021 10:22
Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi

Geride bırakılan 2021 yılında futbolda Ege takımları unutulmaz şampiyonluklar yaşadı.

Geride bırakılan 2021 yılında futbolda Ege takımları unutulmaz şampiyonluklar yaşadı. Spor Toto 1'inci Lig'de iki İzmir takımı Altay ve Altınordu, 26 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda finalde karşılaştı. Rakibini Paixao'nun 90'ıncı dakikadaki golüyle 1-0 mağlup eden Altay, 18 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig özlemini bitiren Altay, yıl içinde senelerdir beklediği yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na da kavuştu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan geçen sezon tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Manisa Futbol Kulübü, liglerde 29 yıl sonra namağlup şampiyon olan ilk, tarihteki ise üçüncü kulüp olmayı başardı. Bucaspor 1928, 2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off'tan 2'nci Lig'e ulaştı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor, son 5 haftaya 9 puan geride girip teknik direktör Mesut Toros'la mucizevi bir şampiyonlukla 2'nci Lig'e döndü. Aynı ligde Somaspor, 3'üncü Grup'ta şampiyon olup 27 yıl sonra 2'nci Lig'e, amatörden ise Kuşadasıspor, 20 yıl sonra 3'üncü Lig'e çıktı. Basketbolda ise Merkezefendi Belediyesi, ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

PINAR KARŞIYAKA'NIN FİNAL KABUSUTakım sporlarında basketbolda Ege'nin en büyük markası olan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da final kabusunu 2021 yılında da aşamadı. Daha önce 2013 yılında FIBA Challenge Cup'ta ilk kez finale çıkıp evinde 17 sayı farkla öne geçtiği finali 1 sayıyla kaybeden, 2020 yılında şampiyonluğa gittiği FIBA Europe Cup, koronavirüs pandemisi çıkınca iptal edilen Karşıyaka, 2021'de de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Kaf-Kaf, 9 Mayıs 2021'de Rusya'da İspanyol ekibi San Pablo Burgos'la oynadığı finali 64-59 kaybedip Avrupa'da üst üste üçüncü kez hüsran yaşadı.TARİHİ KULÜPLER KÜME DÜŞTÜ

2021 yılı Ege'de tüm takımlar için mutlu hatıralarla geçmedi. Denizlispor, Süper Lig'deki 2 yıllık macerasının ardından geçen sezon küme düşüp 1'inci Lig'e döndü. Süper Lig'de bir dönem Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Akhisarspor, 2021'de 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e geriledi. 2020'de koronavirüs pandemisiyle kurtulan Manisaspor, geçen sezon düşmekten kurtulamayıp 37 yıl sonra amatör kümeye döndü. Muğlaspor da 3'üncü Lig'den amatörün yolunu tuttu.


Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi
Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi
Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi
Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi
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Spor Toto Süper Lig, Şampiyon, Mayıs, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi - Son Dakika
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