Ege Kulüplerinde Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
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Ege Kulüplerinde Belirsizlik Devam Ediyor

21.06.2026 12:34
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Ege futbol kulüpleri, yeni sezon öncesi belirsizlikler nedeniyle henüz adım atmadı.

FUTBOLDA alt liglerde normal sezon nisan ayında tamamlanmasına rağmen birçok Ege kulübü yeni sezon öncesi yaşadığı belirsizlikler nedeniyle henüz hiçbir adım atmadı. Şirket olarak yönetilen bazı kulüpler devir iddialarıyla gündemdeyken, bazı kulüpler ise henüz kongresini bile yapmadı. 2012'den bu yana şirketleştirip yönettiği 2'nci Lig'deki yetiştirici kulüp Altınordu'yu daha önce de devretmeye çalışan başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezon öncesi arayışında kriterlerine uyan yatırımcıyı henüz bulamadı. Altınordu bu nedenle idari, teknik ve kadro planlamasında hiçbir girişim yapmadı. Yine 2'nci Lig'de 2 yıldır Bilgin Tokul'un sahibi olduğu Menemen Futbol Kulübü, devir iddialarıyla belirsizliğe büründü.

Geçen sezonda 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Bucaspor 1928'de aylardır yaşanan belirsizlik son bulmadı. 3'üncü Lig'den amatöre düşmekten kıl payı kurtulan İzmir'in 112 yıllık en eski kulüplerinden Altay yönetimi, Beşiktaş'ın eski başkanı da olan Ahmet Nur Çebi'yle görüşmeleri sürdürürken henüz kongre takvimini açıklamadı. 2'nci Lig'de Somaspor, 3'üncü Lig'de 4 sezondur play-offtan eli boş dönen Ayvalıkgücü Belediyespor transfere başlamadı. 3'üncü Lig'deki Uşakspor, İzmir Çoruhlu FK'nın da başkanı olan Ahmet Çoruhlu'ya devredildikten sonra somut adım atmadı. Yönetimi devredilen Tire 2021 FK'nın yanı sıra Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu gibi kulüplerde de hareket başlamadı. Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bornova 1877, Nazillispor ve Çoruhlu FK'nın durumu belirsiz. 1'inci Lig'de Manisa FK ve Bodrum FK'da da resmi transfer yok.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Futbol, Spor, Ege, Son Dakika

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