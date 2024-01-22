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Ege Kupası'nda Türkiye ilk gün galibiyetle başladı - Son Dakika
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Ege Kupası'nda Türkiye ilk gün galibiyetle başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Kupası, 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla başladı. İlk gün müsabakalarında Türkiye, İrlanda'yı 3-1 mağlup ederken, Yunanistan da Çekya'yı 1-0 yendi. Organizasyon, 24 Ocak'ta devam edecek.

Ege Kupası\'nda Türkiye ilk gün galibiyetle başladı
22.01.2024 - 16:55,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası, ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde 2 karşılaşma oynandı.

Türkiye, İrlanda karşısında ilk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 49. dakikasında Ozan Demirbağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. İrlanda, 52. dakikada Michael Noonan'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 65'inci dakikada Ozan'la bir gol daha bulan Türkiye, 85. dakikada Furkan Koçak'ın golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Yunanistan, Çekya'yı 1-0 yendi.

Organizasyon, 24 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'daki İrlanda-Çekya ve saat 14.30'daki Yunanistan-Türkiye maçlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA
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