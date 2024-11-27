Ege Sualtı Sporları Kulübü\'nden Macaristan\'da Büyük Başarı

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EGE Sualtı Sporları Kulübü, 23-24 Kasım'da Macaristan'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Küçükler Dünya Kupası yarışmalarında önemli başarılar elde etti. İzmir'in tek resmi paletli yüzme kulübü olan Ege SAS sporcuları hem bayrak yarışmalarında hem de bireysel yarışmalarda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak İzmir'in gururu oldu. Dünyanın 12 farklı ülkesinden toplam 52 kulüp adına 407 sporcunun katıldığı yarışmada 4x50m çift palet karma bayrak ve 4x50m çift palet karışık bayrak kategorilerinde Ataberk Çakır, Ece Duru Kahya, Demir Özkan ve Nisan Yağmur Keskin birincilikler elde etti. Ataberk Çakır ayrıca 50m çift palet erkeklerde gümüş madalya kazandı.

Ege Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Tarkan Laleli, "Paletli yüzme branşı kulübümüzün üç aktif sualtı sporları branşından birisi ve bize göre en önemlisi. Çünkü dünya şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde ettiğimiz sualtı ragbisi ve sualtı hokeyi branşları için de tüm sporcularımızın gelişimini paletli yüzme sayesinde elde ediyoruz. Böylesi zorlu ve önemli bir yarışmada madalya kazanan sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi kutluyorum. İzmir'in tek kulübü olarak pek çok zorlukla mücadele ediyoruz ancak böylesi uluslararası başarılar sayesinde hep daha iyiyi hedefleyerek elimizden geleni yapmak adına motive oluyoruz. Bu süreçteki en büyük destekçimiz olan velilerimize de ayrıca teşekkür ederim" şeklinde konuştu.