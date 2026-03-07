Ege Takımları Puan İçin Karşılaşıyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta farklı hedefler peşinde koşan Ege takımları yarın saat 15.30'da başlayacak maçlarda puan yarışı verecek. Ligde üst üste kaybettiği son 10 maçta kalesinde 60 gol görürken kurtuluş umudu bulunmayan sonuncu Nazillispor, Pamukören Sahası'nda Play-Off'a kalma mücadelesi veren Balıkesirspor'u konuk edecek. Orta sıralardaki Denizli İdmanyurdu ile Söke 1970 SK, Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Düşme hattından kurtulmaya çalışan İzmir Çoruhlu FK evi Bornova Stadı'nda Alanya 1221'yı ağırlayacak. Düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Bornova 1877, grup ikincisi Eskişehirspor'la Fethi Heper Stadı'nda karşıya karşıya gelecek.
