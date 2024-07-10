Ege Üniversitesi\'nde Muhalif Görüşlü Öğrenci Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Spor

Ege Üniversitesi'nde muhalif görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Salihli Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

Fatih İşlek Başkanlığındaki Salihli Ülkü Ocakları tarafından Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına halı saha futbol turnuvası düzenlendi. On takımın katılımıyla Gençlik Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuva, Türkbirliği ve Alperen arasında oynanan müsabaka ile başladı.

Lig usulü oynanan turnuvaya ise Ayyıldız, Gökbörü, Alperen, Ülkü, Bozkurt, Turan, Türkbirliği, Kızılelma, Ötüken ve Göktürk takımları katıldı.

Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih İşlek, "Ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına düzenlediğimiz turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA