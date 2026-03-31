Egemen Korkmaz Bilinç Kaybı Yaşadı

31.03.2026 20:59
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçı sırasında fenalaştı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan ile oynanan mücadelede ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşadığını duyurdu.

Ümit Milli Takımı'nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası H Grubu 6'ncı maçında Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör Egemen Korkmaz maç sırasında fenalaştı. Korkmaz'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
