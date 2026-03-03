Eğirdir'de Floor Curling Tanıtım Etkinliği - Son Dakika
Eğirdir'de Floor Curling Tanıtım Etkinliği

03.03.2026 15:41
Eğirdir'de düzenlenen etkinlikte öğrenciler floor curling sporuyla tanıştı ve eğlendi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde floor curling tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu koordinesinde, Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Eğirdir SHMYO Fuaye Alanı'nda yapılan etkinlikte, buz üzerinde oynanan curling sporunun salon versiyonu olan floor curling öğrencilere uygulamalı olarak tanıtıldı. Etkinlik, Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Kafadar Toğar ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilerin farklı spor branşlarını tanıması, kampüs yaşamının sportif faaliyetlerle desteklenmesi ve gençlerin aktif yaşama teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de yeni bir spor dalıyla tanışma fırsatı buldu.

Okul Müdür Yardımcısı öğretim üyesi Faruk Yaşar Gürdal, "Öğrencilerimizle güzel bir mücadele ortamı oluştu. Oyunu çok kısa sürede öğrendik. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bu konudaki hizmetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Kafadar Toğar, "'Köyümden Şampiyon Çıkar' projesini başlatmıştık. Projemiz çok güzel ilerliyor. Köylerimizdeki çalışmaları tamamladık, şimdi ilçe merkezimizde 2- 3 okulumuz kaldı. Üniversite öğrencilerimizin de bu sporla tanışmasını istedik. Güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: DHA

