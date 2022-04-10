Ego Spor Kulübü karatede başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika
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Ego Spor Kulübü karatede başarıdan başarıya koşuyor

10.04.2022 11:11
Ego Spor Kulübü karatede başarıdan başarıya koşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda madalya rekoru kırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda madalya rekoru kırdı. 4 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük madalyası kazanan sporcular, Avrupa Şampiyonluğu ile diğer yarışlara iddialı hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü birçok branşta olduğu gibi karatede de başarıdan başarıya koşuyor. EGO Spor Kulübü, son olarak Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda madalya rekoru kırdı. Şampiyonada EGO Sporlu karateciler, 4 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük madalyası kazandı.

Genç karatecilerde ilk hedef Avrupa şampiyonluğu

Çoğunluğunu altyapıdan yetiştirdikleri genç sporcuların önemli başarılara imza attığına dikkat çeken EGO Spor Kulübü Teknik Direktörü Adnan Çelen, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 6 yıldır teknik direktörlüğünü yaptığım EGO Spor Kulübü son olarak Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda 4 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük çıkardı. Bu hafta Tokat'ta yapılan okullar arası yarışmada da sporcularımız 2 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük başarısı gösterdi. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Ümit, Genç ve U21 seçmesi niteliğinde yapılacak. Seçmeleri kazanacak sporcularımız önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye Ümit, Genç ve U21 Şampiyonası'nda mücadele verecek." - ANKARA

Ego Spor Kulübü karatede başarıdan başarıya koşuyor
Ego Spor Kulübü karatede başarıdan başarıya koşuyor

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MSKÜ'nden sportif başarı MSKÜ'nden sportif başarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler, Ümit Genç, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ego Spor Kulübü karatede başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika


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