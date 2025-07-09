EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Alanya'da Başladı

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde, grup maçlarıyla devam ediyor.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı. İlk seti 19-14 kazanan ay -yıldızlılar, ikinci seti 28-20 kaybetti. Türkiye, seri atışlardaki 9-4'lük skorla rakibini 2-1 yendi. A Milliler, bu sonuçla grubundan 3. olarak çıktı ve ana grupta mücadele etmeye hak kazandı.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise, B Grubu'ndaki son maçında Fransa'ya 17-10 ve 22-16'lık setlerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla grubunu dördüncü tamamlayan ay-yıldızlılar, teselli grup maçlarına çıkacak.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 32 takım katılıyor. Organizasyon, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.