EHF Kadınlar Avrupa Kupası Heyecanı

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Üsküdar Belediyespor ile Görele Belediyespor, yarın EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Kadınlar hentbolunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlardan Üsküdar Belediyespor ile Görele Belediyespor, yarın Avrupa Kupası 3. Tur maçlarına çıkacak.

Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Portekiz temsilcisi Madeira Andebol SAD ile rövanş müsabakasında karşı karşıya gelecek. İstanbul'da yapılan turun ilk maçını 28-25 kaybeden Üsküdar Belediyespor'un turu atlamak için 4 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Funchal kentiyle aynı adı taşıyan salondaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Görele Belediyespor ise Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımıyla başken Viyana'da mücadele edecek.

Hans Lackner Spor Salonu'ndaki müsabakanın başlama düdüğü TSİ 18.00'de çalacak.

İki takım, bir gün sonrasında aynı yerde tur atlamak için rövanş mücadelesinde boy gösterecek.