Eintracht Frankfurt, Can Uzun\'u kadrosuna kattı

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, 2'nci Lig takımlarından FC Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna kattı. Eintracht Frankfurt, 18 yaşındaki ofansif orta saha ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Alman kulübünden yapılan oyuncunun kişisel bilgilerine ve istatistiklerine yer verilen açıklamada milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Can, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Eintracht Frankfurt gelişimimi sürdürmem için mükemmel bir yer. Bu yeni meydan okumayı gerçekten dört gözle bekliyorum ve kendimi Eintracht taraftarlarına göstermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı formayı da Macaristan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giyen Can Uzun, geride kalan sezonda FC Nürnberg ile 32 karşılaşmaya çıkarken 19 gol, 4 asistlik performans göstermişti.