EİT 2025 Kış Spor Oyunları\'nda Curling Şampiyonu Kuzey Yamacı

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EİT 2025 Kış Spor Oyunlarında Curling Müsabakaları sona erdi. Birincilik kürsüsüne Kuzey Yamacı çıktı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un '2025 Turizm Başkenti' ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda curling müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Turnuvanın şampiyonluğunu Kuzey Yamacı Spor Kulübü kazandı. Çığ Spor'un ikinci olduğu EİT Curling karşılaşmalarında Akdağ Spor Kulübü üçüncü, Erzurum Curling ise dördüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren takımların kupa ve madalyaları AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık tarafından verildi. - ERZURUM