EİT 2025 Kış Sporları Buz Hokeyi Şampiyonu Erzurum

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EİT 2025 Kış Sporları Buz Hokeyinde şampiyon Erzurum oldu. Kocaeli ikinci, Samsun üçüncü sırada yer aldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un '2025 Turizm Başkenti' ilan edilmesi ile birlikte yaşanan Kış Sporları Oyunları Buz Hokeyi Karşılaşmalarıyla tamamlandı. EİT 2025 Kış Oyunları Buz Hokeyi Maçlarında Şampiyon Erzurum oldu. Kocaeli 2., Samsun 3. Sırada yer aldı.

Takımların Kupa ve Madalyaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile TBF Genel Sekreteri Usame Furkan Akkurt tarafından verildi.

Koordinatörlüğünü Fatih Arslan ile Ferhat Doğuş Aygün'ün üstlendiği Buz Hokeyi Liginde dereceye giren takımlar kupa ve madalya kazanmanın coşkusunu yaşadı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, EİT 2025 Buz Hokeyi Maçlarına katılan takımları ve antrenörlerini tebrik etti. - ERZURUM