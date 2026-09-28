Ekenler Beton Sivasspor, çift kale maçla Pendikspor\'a hazırlanıyor

Ekenler Beton Sivasspor, çift kale maçla Pendikspor'a hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman pas ve atletik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlandı; kırmızı-beyazlı ekip yarın da çalışacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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