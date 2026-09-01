Ekenler Beton Sivasspor, golcü oyuncusu Aliou Badji ile yollarını ayırdı, 28 yaşındaki Senegalli forvet 22 maçta 4 gol attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, golcü oyuncu Aliou Badji ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Senegalli forvet, 20'si lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi.

Aliou Badji, Sivasspor formasıyla 2'si ligde, 2'si de Türkiye Kupası'nda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.