Ekenler Beton Sivasspor, golcü oyuncusu Aliou Badji ile yollarını ayırdı, 28 yaşındaki Senegalli forvet 22 maçta 4 gol attı - Son Dakika
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Ekenler Beton Sivasspor, golcü oyuncusu Aliou Badji ile yollarını ayırdı, 28 yaşındaki Senegalli forvet 22 maçta 4 gol attı

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Trendyol 1. Lig ekibi Ekenler Beton Sivasspor, forvet oyuncusu Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür ederken, 28 yaşındaki Senegalli futbolcu geçen sezon 20'si lig, 2'si kupada olmak üzere 22 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, golcü oyuncu Aliou Badji ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Senegalli forvet, 20'si lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi.

Aliou Badji, Sivasspor formasıyla 2'si ligde, 2'si de Türkiye Kupası'nda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

Sivasspor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ekenler Beton Sivasspor, golcü oyuncusu Aliou Badji ile yollarını ayırdı, 28 yaşındaki Senegalli forvet 22 maçta 4 gol attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekenler Beton Sivasspor, golcü oyuncusu Aliou Badji ile yollarını ayırdı, 28 yaşındaki Senegalli forvet 22 maçta 4 gol attı - Son Dakika
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