Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 9. haftasında Orfa Yap Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma, pas ve atletik çalışmalarla geçen antrenman çift kale maçla tamamlandı; kırmızı-beyazlı ekip yarın da çalışacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
İsmet TaşdemirPendiksporSivassporTrendyolFutbolSporSon Dakika

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