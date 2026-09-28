EkoLider eğitiminde 30 kamp lideri Karabük\'te sürdürülebilirlik eğitimi alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF Türkiye iş birliğinde, Kamp Liderleri Derneğinin katkılarıyla düzenlenen "EkoLider-Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilir Gençlik Kampları Eğitici Eğitimi", Karabük Ovacık Gençlik Kampı'nda devam ediyor.

25-29 Eylül 2026 tarihleri arasında 30 kamp liderinin katılımıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde; ekolojik okuryazarlık, doğa pedagojisi, deneyimsel öğrenme ve sürdürülebilir kamp uygulamalarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Katılımcılar, doğayla bağ kurmaya yönelik çalışmaların yanı sıra açık hava etkinlikleri ve çeşitli uygulamalarla bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Programı; Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu ve Ovacık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şafak Bayram ziyaret etti. Ziyarette yetkililer, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak katılımcılarla bir araya geldi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Eğitim sonunda kamp liderlerinin, doğayı aktif bir öğrenme ortamı olarak kullanabilen, ekolojik okuryazarlık temelli faaliyetler tasarlayabilen ve gençlik kamplarında sürdürülebilirlik odaklı uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sunan bireyler olarak sahada görev almaları hedefleniyor.