Ekrem Memnun Ameliyat Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Ekrem Memnun, dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşadı. TBF Sağlık Kurulu üyesi ve milli takım doktoru Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontrollerde Ekrem Memnun'un sağ aşil tendonunda zorlanmaya bağlı yırtılma teşhis edildi.

Tecrübeli başantrenör, milli takımlar resmi sponsoru Acıbadem Sağlık Grubunun Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi.