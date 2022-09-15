TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilen Baynet İnşaat Balıkesirspor, rakibini 10 kişiyle durduramadı. Atatürk Stadı'ndaki maçta Sedat'ın henüz 15'inci dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle eksik kalan Balıkesirspor, farklı mağlubiyete engel olamadı. Balıkesirspor, grupta 4 maçta 4 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Eksik Balıkesirspor direnemedi - Son Dakika
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