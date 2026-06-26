Ekvador, Almanya'yı 2-1 Yenerek Turu Geçti - Son Dakika
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Ekvador, Almanya'yı 2-1 Yenerek Turu Geçti

26.06.2026 01:49
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Ekvador, Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'yı 2-1 yenerek son 32 turuna yükseldi.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Mary Victoria Penso, Brooke Ashley Mayo, Kathryn Nesbitt (ABD)

Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 64 Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (Dk. 71 Estupinan), Yeboah (Dk. 85 Torres), Vite, Moises Caicedo, Angulo (Dk. 85 Caicedo), Plata, Enner Valencia (Dk. 64 Rodriguez)

Almanya: Neuer, Kimmich (Dk. 60 Thiaw), Rudiger, Tah, Raum, Nmecha (Dk. 65 Beier), Pavlovic (Dk. 46 Stiller), Sane, Musiala, Wirtz (Dk. 73 Gross), Havertz (Dk. 60 Deniz Undav)

Goller: Dk. 2 Sane (Almanya), Dk. 9 Angulo, Dk. 77 Plata (Ekvador)

Sarı kartlar: Dk. 43 Hincapie, Dk. 50 Franco, Dk. 89 Plata (Ekvador), Dk. 44 Pavlovic (Almanya)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador, geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 yendi.

E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahilleri ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi.

Almanya karşılaşmaya golle başladı. Sol taraftan gelişen atakta ceza alanı sol çaprazındaki Wirtz'in penaltı noktasına gönderdiği topu Sane, ayağının içiyle köşeye bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ekvador'un bu gole yanıtı gecikmedi. Topla hareketlenen Angulo'nun ceza yayı önünden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Yüksek tempolu başlayan oyunda Ekvador, karşı presle topu geri kazanmaya istekli görünürken, son 32 turunu garantileyen lider Almanya'nın zaman zaman geriye yaslandığı anlar oldu.

Gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacı olan Ekvador'un baskılı oyunuyla tempolu geçen ilk yarı, 1-1 beraberlikle sona erdi.

76. dakikada Musiala'nın pasıyla ceza alanına giren Sane'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, iyi yer tutan kaleci Galindez topu tek hamlede kontrol etti.

Oyunun hareketlendiği bu dakikalarda Ekvador, öne geçti. Sağ taraftan kullanılan korner atışında, Rodriguez'in kafa vuruşunda topa son dokunan Plata, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Kalan bölümde Almanya karşısında savunmada açık vermeyen Ekvador, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Tribünlerde büyük coşku

80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünü dolduran Ekvadorlu taraftarlar, maç sonrasında da büyük coşku yaşadı.

2021 yılı verilerine göre New York ve çevresinde Ekvador kökenli 800 binden fazla kişi yaşıyor. Ekvadorlu futbolseverler, takımlarına destek vermek için Times Meydanı başta olmak üzere dünden bu yana kentin çeşitli yerlerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Almanya rekoru egale edemedi

Gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonunda garantileyen Almanya, Ekvador karşısında tüm kulvarlardaki üst üste 12. galibiyet fırsatını değerlendiremedi.

Almanya, galip gelmesi halinde Mayıs 1979 ile Haziran 1980 arasındaki 12 maçlık, tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu egale edecekti.

Kaynak: AA

Almanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ekvador, Almanya'yı 2-1 Yenerek Turu Geçti - Son Dakika

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