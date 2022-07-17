Elazğspor'da belirsizlik ortamı yaşanıyor - Son Dakika
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Elazğspor'da belirsizlik ortamı yaşanıyor

17.07.2022 13:55
Elazğspor'da belirsizlik ortamı yaşanıyor

Yeni sezon hazırlıklarına yardımcı antrenör İlhan Aydın yönetiminde başlayan Elazığspor'da, transfer yasağının kaldırılması, teknik heyet belirlenmesi ve iç transfer gibi konular gündemin önemli maddeleri.TFF 3. Lig 1.

Yeni sezon hazırlıklarına yardımcı antrenör İlhan Aydın yönetiminde başlayan Elazığspor'da, transfer yasağının kaldırılması, teknik heyet belirlenmesi ve iç transfer gibi konular gündemin önemli maddeleri.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz Cuma günü kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Elazığspor'da önemli gündem maddeleri belirsiz durumda. Yeni sezon öncesi Alaattin Tutaş'ın sportif direktörlük görevine geri dönecek olması nedeniyle teknik direktörlük görevi için gündemine 4-5 isim alan, bu isimlerle görüşmeler gerçekleştirmesine rağmen halen sonuç alamayan bordo-beyazlı yönetim, öncelikli olarak bu krizi aşmanın planlarını yapıyor. Gündemin önemli konuları arasında yer alan transfer yasağı için de girişimlerini sürdüren Elazığspor yönetimi, yasağa engel dosyadaki kişilerle temas halinde.

Bordo-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi en sıkıntı yaşamadığı nokta ise iç transfer oldu. Sözleşmesi biten, bitecek olan isimler görüşmeler yapan transfer komitesi bu konuda herhangi bir pürüz yaşamadı ve iç transferi Yusuf Ensar Poyrazlı ( Samsunspor'a gitti) haricinde sıkıntısız tamamladı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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PROF. DR. AYDIN ŞİDDETLİ BİR DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ, HASSAS GRUPLAR AŞI OLMALI PROF. DR. AYDIN ŞİDDETLİ BİR DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ, HASSAS GRUPLAR AŞI OLMALI Harbiye'de Emre Aydın Rüzgarı Harbiye'de Emre Aydın Rüzgarı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazğspor'da belirsizlik ortamı yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazğspor'da belirsizlik ortamı yaşanıyor - Son Dakika
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