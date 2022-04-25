Elazığ 1. Amatör'de şampiyon Aksaray Gençlik - Son Dakika

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Final maçında Aksaray Gençlikspor, DSİspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off finalinde Aksaray Gençlikspor ile DSİspor karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda bir gol daha bulan sarı-siyahlılar 90 dakika sonunda sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve şampiyon oldu.

Aksaray Gençlikspor ile Bölgesel Amatör Ligde bu sezon Elazığ'ı temsil eden Yolspor, Futbol İl Tertip Komitesinin belirleyeceği bir tarihte play-out maçı oynayacaklar ve kazanan takım 2022-2023 sezonunda Fırat Üniversitesi GSK ile birlikte Elazığ'ı Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek. - ELAZIĞ