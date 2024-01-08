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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde İlk Yarı Sonuçlandı - Son Dakika
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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde İlk Yarı Sonuçlandı

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısı, haftasonu oynanan maçlarla sona erdi. A Grubu'nda Yazıkonakgücü, B Grubu'nda ise Sürsürü B.E. liderlik koltuğuna oturdu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi\'nde İlk Yarı Sonuçlandı
08.01.2024 - 13:39,
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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısı, haftasonu oynanan maçlarla sona erdi.

2023-2024 futbol sezonu 1. Amatör Lig'de 11. hafta müsabakaları 07 Ocak 2024 tarihinde oynanarak, ligin ilk yarısı sona erdi. Lige 2 hafta verildi ve ikinci yarının 27-28 Ocak 2024 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı. A Grubu'nda Yazıkonakgücü 28 puanla sezonun ilk yarısını zirvede tamamlarken, B Grubu'nda ise Sürsürü B.E. 26 puanla liderlik koltuğuna oturdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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