Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı - Son Dakika
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Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı

15.05.2022 13:44
Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu başladı. Sezonun açılışı maçı olan Harputspor - Kovancılar Esnafspor karşılaşmasında Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından çiçek takdimi gerçekleştirildi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür ile yönetim kurulu üyeleri ve TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç tarafından her iki takım kaptanları ile müsabaka hakemi Fatih Öz'e çiçek verildi.

Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür yaptığı açıklamada, "2021-2022 Futbol Sezonu İlimiz 2. Amatör Kümenin Sezon açılışını gerçekleştirdik. Tüm takımlarımıza kazasız, belasız, Fair-Play çerçevesinde müsabakalar yapmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı
Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı
Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı

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Mustafa Gür, Kovancılar, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı - Son Dakika


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