Elazığ Amatör Sporunun Tanınmış İsmi Murat Bakır Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Spor

Elazığ amatör sporunun tanınmış isimlerinden Sürsürüspor yöneticisi Murat Bakır geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Sürsürü Bozduman Elektrik Spor Kulübü Yöneticisi Murat Bakır genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bakır'ın vefatı spor camiasını yasa boğdu. Birçok kişi ve takım Murat Bakır için taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi. - ELAZIĞ