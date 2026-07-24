Elazığ Badminton Takımları Yarı Finallere Yükseldi

Elazığ'ı temsil eden kız ve erkek badminton takımları, sergiledikleri başarılı performansla gruplarını lider tamamlayarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da gerçekleştirildi. Organizasyonda Elazığ'ı temsil eden kız ve erkek badminton takımları, sergiledikleri başarılı performansla gruplarını lider tamamlayarak Erzurum'da düzenlenecek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Grup müsabakaları boyunca rakiplerine karşı üstün bir mücadele ortaya koyan Elazığ temsilcileri, disiplinli oyun anlayışları, yüksek motivasyonları ve takım ruhlarıyla dikkat çekti. Elde edilen başarılı sonuçlarla hem kız hem de erkek takımlarının lider olarak bir üst tura yükselmesi, Elazığ sporunun altyapıdaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Ağrı'da düzenlenen ANALİG Badminton 1. Etap 7. Grup Müsabakaları'nda gruplarını lider tamamlayarak Türkiye Yarı Finalleri'ne yükselen kız ve erkek takımlarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Elde edilen bu başarı, ilimizde spora ve sporcu yetiştirilmesine verilen önemin somut bir göstergesidir. Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'nde ilimizi en iyi şekilde temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyor, aynı azim ve kararlılıkla yeni başarılara imza atacaklarına inanıyoruz" denildi.