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Elazığ Basketbol Kulübü 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Elazığ Basketbol Kulübü 2'de 2 yaptı

29.11.2021 12:11
Elazığ Basketbol Kulübü 2'de 2 yaptı

Elazığ Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubunun ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başkent Kartalları'nı 76-42 yendi.

Elazığ Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubunun ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başkent Kartalları'nı 76-42 yendi.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ Basketbol Kulübü, sezonun ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başkent Kartalları'nı 76-42 mağlup etti. Ankara Sinan Şamil Sam Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Nuran, Zeynep, Melis, Ebru, Betül beşiyle çıkan EBK, ilk periyodu 15-12, devreyi ise 31-18 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Elazığ ekibi, üçüncü periyodu 54-29 ve müsabakayı 76-42 üstün tamamladı. EBK'da Betül Güleç kaydettiği 21 sayıyla takımın en skoreri oldu. Bordo-beyazlılar, 3. hafta maçında evinde Adana Atlas Tigers takımıyla karşılaşacak. - ELAZIĞ

Elazığ Basketbol Kulübü 2'de 2 yaptı

basketbol, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Basketbol Kulübü 2'de 2 yaptı - Son Dakika Spor


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