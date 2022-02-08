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Elazığ Basketbol Kulübü, Giresun Belediye ile eşleşti - Son Dakika

Elazığ Basketbol Kulübü, Giresun Belediye ile eşleşti

08.02.2022 13:11
Elazığ Basketbol Kulübü, Giresun Belediye ile eşleşti

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off'un A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Elazığ Basketbol Kulübü, aynı grupta yer aldığı Giresun Belediye ile eşleşti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off'un A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Elazığ Basketbol Kulübü, aynı grupta yer aldığı Giresun Belediye ile eşleşti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off eşleşmeleri belli oldu. A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), play-off'ta aynı grupta yer aldığı Giresun Belediye ile eşleşti. Elazığ Basketbol Kulübü, turu geçmesi halinde 6'lı finallerde Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Elazığ Basketbol Kulübü Giresun Belediyesi ile ilk maçını 19-20 Şubat'ta deplasmanda, ikinci maçını ise 25-26 Şubat'ta Elazığ'da oynayacak. - ELAZIĞ

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basketbol, Play Off, Giresun, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Basketbol Kulübü, Giresun Belediye ile eşleşti - Son Dakika Spor


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