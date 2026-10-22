Elazığ Belediyespor Futsal Takımı 18 takım arasından il şampiyonu oldu - Son Dakika
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Elazığ Belediyespor Futsal Takımı 18 takım arasından il şampiyonu oldu

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Elazığ Belediyespor Futsal Takımı 18 takım arasından il şampiyonu oldu
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2026 Yılı 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen futsal müsabakalarında Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, 18 takımın mücadele ettiği turnuvada il şampiyonu oldu. Takım, 5-11 Kasım 2026'da Malatya'da yapılacak Bölge Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı.

2026 Yılı 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen futsal müsabakalarında Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kamu kurumları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, personelin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve kurumlar arası birlik ve beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen 2026 Yılı 4. Kamu Spor Oyunları, 10-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakaların ardından tamamlandı. Toplam 18 takımın mücadele ettiği futsal branşında, Teknik Direktör Erhan Doğan yönetimindeki Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı.

Elazığ'da düzenlenen organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, 5-11 Kasım 2026 tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilecek Bölge Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Van, Malatya, Erzurum, Elazığ, Ağrı, Muş, Bingöl, Erzincan, Bitlis, Kars, Hakkari, Iğdır, Ardahan ve Tunceli illerinden toplam 18 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda Elazığ'ı temsil edecek olan Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, bölge şampiyonluğunu hedefleyecek.

Kaynak: İHA
Elazığ BelediyesporMalatyaTurnuvaElazığGüncelKamuSporSon Dakika

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