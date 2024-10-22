Elazığ\'da Gençlere Spor Hizmeti 2024\'te Devam Ediyor

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 yılında 12 ay boyunca çeşitli branşlar ile çocuklara ve gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 yılında hiç ara vermeden özelliklede çocukların hafta içi okul sonraları ve hafta sonunu verimli geçirmeleri adına hız kesmeden hizmetini sürdürüyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Elazığ Atatürk Stadyumu antrenman salonları, Yakup Kılıç spor salonu, çok amaçlı spor salonu, Ahmet Aytar spor salonu, 15 Temmuz Şehitleri spor salonu ve olimpik yüzme havuzu olmak üzere Elazığ'da Gençlik ve Spora bağlı tüm tesisler ile sporseverlere ev sahipliği yapıyor, durmaksızın antrenmanlarına devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm ekibimizle tüm personelimizle spor hizmetleri olarak gençlerimize çocuklarımıza ve değerli Elazığ halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu yıl düzenlenen olimpiyatlardaki başarılar gibi daha nice sporcular ve daha nice başarılar elde etmek için durmaksızın antrenmanlara devam ediyoruz. Başta Bakanlığımıza, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, sivil toplum kuruluşlarına, spor taban birliklerimize, kıymetli paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli velilerimizden çocuklarımızın ders çalışmalarına ve almış oldukları eğitimlerine herhangi bir engel olmaksızın, kursları verilen spor branşlarına kaydedip, çocukların hem okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmelerini hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapılarını çalmanızı rica ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ