Elazığ'da badminton müsabakaları sona erdi

Elazığ'da 10 takım ve 50 sporcunun katıldığı okul sporları gençler badminton müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 8-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen okul sporları gençler badminton müsabakaları sona erdi. 10 takım ve 50 sporcunun yer aldığı müsabakalarda dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Genç erkeklerde 1. Kaya Karakaya Spor Lisesi, 2. Metin Koloğlu MTAL, 3. Boğaziçi Havacılık MTAL, 4. Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Genç kızlarda ise 1. Sıdıka Avar MTAL, 2. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, 3. Fatih Anadolu Lisesi, 4. Çubukbey Anadolu Lisesi oldu. - ELAZIĞ