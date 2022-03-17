Elazığ'da Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Elazığ'da Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

17.03.2022 17:14
Elazığ'da Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Elazığ'ın ev sahipliği yaptığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 8. Grup Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Elazığ'ın ev sahipliği yaptığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 8. Grup Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

14 - 17 Mart tarihleri arası Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 8. Grup Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. 3 gün süren organizasyonda Elazığ, Muş, Bitlis, Bingöl, Ardahan, Van, Iğdır, Kars, Bayburt ve Ağrı'dan sporcular katıldı. Erkeklerde şampiyonluğa Muş takımı ulaşırken, ikinci Bayburt, üçüncü Ağrı ve dördüncü Elazığ oldu. Kızlarda ise şampiyonluğa Elazığ ulaşırken, ikinci Muş, üçüncü Bayburt ve dördüncü Iğdır oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından ilimizde yapılan Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası final maçlarının oynanmasıyla sona erdi. Üç gün süren mücadelede farklı illerden gelen ayrıca o illere öğrenim görmek üzere gelen öğrencilerimiz ve hocalarını ağırladık. Bu turnuva aracılığıyla Elazığ'ımızın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı buldular. Turnuva için ilimiz de ağırladığımız misafirlerimize Elazığ'ımızın yöresel ikramlarından hediye ettik. Bu vesileyle de tanışma fırsatı bulan gençlerimiz için keyifli ve çekişmeli bir organizasyon oldu. Kız takımımız 1. oldu erkeklerde 4. olduk" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
Elazığ'da Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
Elazığ'da Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
Elazığ'da Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

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Elazığ, Kredi, Iğdır, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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