Elazığ'da futbol müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Elazığ'da futbol müsabakaları sona erdi

03.03.2022 16:54
Elazığ'da futbol müsabakaları sona erdi

Elazığ'da 220 sporcunun katıldığı okul sporları küçükler futbol müsabakaları sona erdi.

Elazığ'da 220 sporcunun katıldığı okul sporları küçükler futbol müsabakaları sona erdi.

Elazığ'da Okul Sporları Küçükler Futbol Müsabakaları 23 Şubat - 2 Mart tarihleri arası Bahçelievler Sahası'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara 11 takım ve 220 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda şampiyonluğa Aziz Gül Ortaokulu ulaştı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "İlimiz okul sporları küçükler futbol grup müsabakalara ilimizin yapılacaktır. Grup müsabakalarına katılacak takımlarımız hem seyirci desteği hem de kendi sahalarında olmaları avantaj sağlayacaktır. Bu müsabakalara çok iyi ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Bundan önce birçok organizasyonu gerçekleştirdiğimiz gibi bundan sonrada bu tarz organizasyonları İlimizde yapmak için şuan çaba sarf ediyoruz. İlimizi grup müsabakalarında temsil edecek olan takımımızı ve Okul İdarecilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da futbol müsabakaları sona erdi
Elazığ'da futbol müsabakaları sona erdi
Elazığ'da futbol müsabakaları sona erdi

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Bahçelievler, Futbol, Elazığ, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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