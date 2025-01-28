Elazığ\'da Gençler Yöresel Kültürü Öğreniyor

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlere yöresel kültürü tanıtmak ve yaşatmak adına önemli bir projeye imza atıyor.

İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan gençler, düzenlenen halk oyunları kursları sayesinde Elazığ'ın zengin kültürel mirasını öğrenme fırsatı buluyor. Kurslarda, öğrenciler sadece halk oyunlarını öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda bu kültürel değerlerin taşıdığı anlamı ve tarihi de yakından tanıyor. Bunun yanı sıra, yerel halk oyunlarının sergilendiği özel etkinlikler düzenlenerek, bölgenin geleneksel değerleri geniş kitlelere tanıtılıyor.

Düzenlenen kurslar ve etkinlikler, gençler arasında büyük ilgi görüyor. Öğrenciler, bu faaliyetler sayesinde hem yeteneklerini geliştiriyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür etkinliklerin sürdürülebilirliğini sağlayarak, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden projeyle ilgili yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunduğu belirtilerek, "Gençlerimize kendi kültürümüzü tanıtarak, onların hem aidiyet duygusu kazanmalarını hem de kültürel bağlarını güçlendirmelerini hedefliyoruz. Halk oyunları, bizim zengin tarihimizin ve geleneklerimizin en güzel yansımalarından biridir. Öğrencilerimizin yurtta kendini geliştirmesi adına ve eğlenebilmeleri adına birçok etkinlik yapıyoruz. Yurtlarımızda öğrencilerimizin evde hissedebilmeleri adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. - ELAZIĞ