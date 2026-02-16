Elazığ'da Halk Oyunları Yarışması Coşkusu - Son Dakika
Elazığ'da Halk Oyunları Yarışması Coşkusu

Elazığ'da Halk Oyunları Yarışması Coşkusu
16.02.2026 10:59
Ali Akgül anısına düzenlenen yarışmaya 13 ekip katıldı, geleneksel kültür renkli görüntülerle sergilendi.

Elazığ'da düzenlenen "Ali Akgül Anısına Düzenlenen Kulüpler ve Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'da halk oyunları heyecanı, "Ali Akgül Anısına Düzenlenen Kulüpler ve Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması" ile zirveye ulaştı. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 4 okul ve 4 kulüpten toplam 13 ekip ile 200 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar, izleyicilerden büyük alkış aldı. Geleneksel kültürün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyonda ekipler; uyum, teknik, sahne hakimiyeti ve otantik performans kriterlerine göre değerlendirildi. Gün boyu süren müsabakalarda hem minikler hem de gençler sahne performanslarıyla göz doldurdu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ali Akgül anısına düzenlenen kulüpler ve okullar arası halk oyunları yarışmamızı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. 13 ekip ve 200 sporcumuzun sahne aldığı bu anlamlı organizasyonda dereceye girerek grup müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazanan okul ve kulüplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Elazığ olarak kültürümüzü ve folklorumuzu yaşatmaya, gençlerimizi sporla ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

