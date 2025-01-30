Elazığ'da Muaythai Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Spor

Elazığ'da Muaythai Şampiyonası Başladı

Elazığ\'da Muaythai Şampiyonası Başladı

Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Elazığ'da 11 ilin katılımıyla 30 Ocak-1 Şubat 2025'te yapılıyor.

30.01.2025 14:49
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Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Elazığ'ın ev sahipliğinde 11 ilden gelen sporcuların katılımıyla başladı.

Elazığ, önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. 30 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 11 ilden gelen sporcuların katılımıyla başladı. Bölgenin en yetenekli sporcularının mücadele ettiği şampiyona, kıyasıya rekabete sahne olurken, organizasyonun final müsabakaları 1 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şampiyona, bölgedeki genç sporcuların kendilerini göstermeleri için önemli bir platform sunuyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ olarak, böyle büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, sadece sporcuların değil, şehrimizin de kazanmasını sağlayan bir etkinlik. Şampiyona sayesinde Elazığ'ın spor turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesi için büyük bir adım atılmış oluyor. Ayrıca, sporcuların performanslarını sergileyerek gelecekteki ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanması açısından da bu organizasyon büyük bir fırsat sunuyor. Katılım gösteren tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ'da Muaythai Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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