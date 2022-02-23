Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları

23.02.2022 14:46
Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları

Elazığ'da gerçekleştiren Oryantiring spor dalı müsabakalarında Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri iki kupa birden kazandı.

Elazığ'da gerçekleştiren Oryantiring spor dalı müsabakalarında Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri iki kupa birden kazandı.

Elazığ Kültür Parkta gerçekleştirilen Oryantiring spor dalına il genelinden birçok lise katıldı. Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, genç kızlar A ve B kategorilerinde iki kupa birden kazandı. Çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler, hedeflerinin Kahramanmaraş'ta yapılacak Türkiye grup finallerinden çıkarak, Türkiye şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, "Kültür Parkta yapılan Oryantiring yarışmasında öğrencilerimiz gerçekten büyük bir başarı elde etti. Hedefimiz Kahramanmaraş'ta yapılacak olan Türkiye grup finallerinden çıkarak Türkiye şampiyonu olmak. İki kupa birden kazanan öğrencilerimi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları
Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları
Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları

YORUMLAR
500
Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana yolcusu Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana yolcusu Tekme ve yumrukları Türkiye Şampiyonluğu için vurdu Tekme ve yumrukları Türkiye Şampiyonluğu için vurdu

Anadolu Lisesi, Öğretmen, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement