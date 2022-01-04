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Elazığ'da sportif yetenek taramaları başladı - Son Dakika

Elazığ'da sportif yetenek taramaları başladı

04.01.2022 11:48
Elazığ'da sportif yetenek taramaları başladı

Elazığ'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında yetenek taramaları başladı.

Elazığ'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında yetenek taramaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda başladı. Öğrencilerin boy, kilo ölçümü, yapıldıktan sonra kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti, 20 metre sürat ve çeviklik testleri gerçekleştiriliyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il merkezi, Karakoçan, Kovancılar ve Palu İlçelerinde toplamda 7 bin 182 öğrencinin taranması planlanıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı kapsamında ilimiz merkez Yakup Kılıç Spor Salonu'nda yapmaya başladığımız test ve ölçümler sonucu çocukların hangi spora yatkın olduğu belirlenerek her bir çocuk için spor karnesi hazırlanıyor. Tarama sonucu, spora yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar başarılı oldukları branşlara yönlendiriliyor. Böylece yetenekli çocuklarımızı üst düzey sporcu olarak yetiştirip ilimizde uluslararası düzeyde başarılar elde edebilecek sporcular çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da sportif yetenek taramaları başladı
Elazığ'da sportif yetenek taramaları başladı
Elazığ'da sportif yetenek taramaları başladı

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Yakup Kılıç, gençlik, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da sportif yetenek taramaları başladı - Son Dakika Spor


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