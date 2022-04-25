Elazığ'da tribünler, çatılar doldu taştı - Son Dakika
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Elazığ'da tribünler, çatılar doldu taştı

25.04.2022 13:54
Elazığ'da tribünler, çatılar doldu taştı

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor maçına Bordo-Beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor maçına Bordo-Beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünler tıklım tıklım dolarken, taraftarlar çatıların üzerine çıkarak karşılaşmayı izledi.

Kendi saha ve seyircisi önünde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım atan Elazığspor'a taraftarlarından büyük destek geldi. 2 bin 130 bilet satışının yapıldığı müsabakayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Misafir takım tribünleri dahil tüm koltukların tamamen dolduğu maçı stadyumda takip edemeyen taraftarlar, civardaki inşaatların balkonlarına, çatılarına çıktı. Müsabakada 165 resmi, 26 özel güvenlik olmak üzere toplam 191 güvenlik görevlisi görev yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da tribünler, çatılar doldu taştı
Elazığ'da tribünler, çatılar doldu taştı

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Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1

Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da tribünler, çatılar doldu taştı - Son Dakika


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