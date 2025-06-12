Elazığ\'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor

Elazığ Belediyesi tarafından ücretsiz olarak her yıl düzenlenen yaz spor kursları bu yıl 23 Haziranda başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yaz da çocuklara yönelik ücretsiz spor kurslarıyla sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen Elazığ Belediyesi tarafından, "Haydi Çocuklar Spora" sloganıyla başlatılacak yaz spor okulları kapsamında basketbol, futbol, yüzme, voleybol ve boks branşlarında eğitimler verilecek. Elazığ Belediyesi tarafından çocukları spora yönlendirmek, kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla basketbol, futbol, yüzme, voleybol ve boks branşlarında ücretsiz yaz spor okulları kursu başlatılacak.

Elazığ Belediyesine bağlı Kültür Park Spor Tesislerinde düzenlenecek kurslar, 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar ise 23 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlanacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek kurslara katılım tamamen ücretsiz olacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu programda pazartesi, çarşamba, cuma günleri 8-13 yaş aralığı kapsamında basketbol kursu, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri 8-13 yaş aralığı kapsamında futbol kursu, çarşamba, cuma günleri 6-12 yaş aralığı kapsamında yüzme kursu, pazartesi, çarşamba, cuma günleri 10-14 yaş aralığı kapsamında voleybol kursu ve pazartesi, çarşamba, cuma günleri 8-14 yaş aralığı kapsamında boks kursu düzenlenecek.

Başvuru yapacak kursiyerlerden sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf talep edilecek. Ayrıca kurslara katılan çocuklara Elazığ Belediyesi tarafından forma, şort ve yüzme kursuna özel bone hediye edilecek. - ELAZIĞ