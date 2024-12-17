Elazığ\'da Yoga Antrenör Kursu Düzenleniyor

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Elazığ'da ilk kez düzenlenen Yoga Yardımcı Antrenör Kursu, 20 katılımcı ile sürüyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 1. Kademe Yoga Yardımcı Antrenör Kursu, 16-21 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Elazığ'da ilk kez düzenlenen kursa yaklaşık 20 kursiyer katılım sağladı. Kurs süresince katılımcılara yoga temel prensipleri ve antrenörlük bilgileri aktarılırken, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere 1. Kademe Yoga Yardımcı Antrenör Belgesi verileceği bildirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Amacımız, şehrimizde sporun her alanını desteklemek ve nitelikli antrenörler yetiştirerek vatandaşlarımızı sporla buluşturmak. Sürekli şehrimizi yeni branşlarla tanıştırmak şehrimize yeni branşları kazandırmak bizim önceliğimiz haline geldi. Uzman antrenörlerimiz ile birlikte bu branşlarımızda iyi yerlere geleceğimizden eminiz" denildi. - ELAZIĞ